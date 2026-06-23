Куэрри — об Эале: после каждой её крупной победы реакция такая, будто она выиграла турнир

Бывший теннисист, победитель 15 турниров АТР американец Сэм Куэрри рассказал, что ему больше всего нравится в 30-й ракетке мира представительнице Филиппин Александре Эале.

«Знаете, что мне в ней больше всего нравится? После каждой её крупной победы реакция такая, будто она выиграла турнир. Кажется, что она выиграла матч за всю свою страну», — сказал Куэрри в видео на YouTube-канале Nothing Major.

Александра Эала на турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге, Германия, в первом круге проиграла бельгийской теннисистке Элисе Мертенс со счётом 3:6, 3:6. Далее представительница Филиппин сыграет на Уимблдоне, который пройдёт с 29 июня по 11 июля.