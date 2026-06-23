«Думаю, что к ней стоит приглядеться». Джон Иснер — об Александре Эале на Уимблдоне-2026

Победитель 16 турниров на уровне ATP, бывшая восьмая ракетка мира американский теннисист Джон Иснер рассказал, почему 30-я ракетка мира Александра Эала может представлять серьёзную угрозу на Уимблдоне в этом году.

«Люди думают, что трава — это покрытие для подающих. Это так, но иногда меньший рост, хорошее передвижение и то, что ты левша, помогают. Движение по траве, особенно в первых кругах, — ключевой фактор. Дело не в том, насколько сильно ты бьёшь по мячу, а в том, насколько хорошо ты можешь двигаться и выходить из углов. Она это точно умеет. Думаю, что к ней стоит приглядеться на Уимблдоне. Это было бы большой новостью, учитывая, насколько велика её аудитория», — сказал Иснер в видео на YouTube-канале Nothing Major.