Осака уверенно вышла в 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге, где может сразиться с Андреевой

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 15-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака уверенно вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

В матче второго круга Осака (6) со счётом 6:3, 6:3 обыграла 26-ю ракетку мира из Бельгии Элисе Мертенс.

Встреча Осаки с Мертенс продлилась 1 час 7 минут. В её рамках Наоми семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Элисе пять эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного.

За выход в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге Осака сразится с победительницей матча Мирра Андреева (Россия, 2) — Екатерина Александрова (Россия).