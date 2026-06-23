Осака уверенно вышла в 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге, где может сразиться с Андреевой
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 15-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака уверенно вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).
Бад-Хомбург. 2-й круг
23 июня 2026, вторник. 16:40 МСК
15
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
26
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
В матче второго круга Осака (6) со счётом 6:3, 6:3 обыграла 26-ю ракетку мира из Бельгии Элисе Мертенс.
Встреча Осаки с Мертенс продлилась 1 час 7 минут. В её рамках Наоми семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Элисе пять эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного.
За выход в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге Осака сразится с победительницей матча Мирра Андреева (Россия, 2) — Екатерина Александрова (Россия).
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