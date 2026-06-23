Стефанос Циципас проиграл Игнасио Бусе на старте турнира ATP-250 на Мальорке

88-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-250 на Мальорке, Испания. На старте соревнований он проиграл представителю Перу Игнасио Бусе (34-й в рейтинге) со счётом 6:7 (4:7), 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. В её рамках Циципас 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Бусе пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований на Мальорке Игнасио Бусе поспорит с чешским теннисистом Витом Копривой.