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Стефанос Циципас — Игнасио Бусе: результат матча 23 июня, счёт 0:2, 1-й круг турнира на Мальорке

Стефанос Циципас проиграл Игнасио Бусе на старте турнира ATP-250 на Мальорке
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88-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-250 на Мальорке, Испания. На старте соревнований он проиграл представителю Перу Игнасио Бусе (34-й в рейтинге) со счётом 6:7 (4:7), 3:6.

Мальорка. 1-й круг
23 июня 2026, вторник. 16:10 МСК
Стефанос Циципас
88
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3
7 7 		6
         
Игнасио Бусе
34
Перу
Игнасио Бусе
И. Бусе

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. В её рамках Циципас 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Бусе пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований на Мальорке Игнасио Бусе поспорит с чешским теннисистом Витом Копривой.

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