Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я хочу быть норвежцем!» Борис Беккер восхитился атмосферой на ЧМ-2026 по футболу

«Я хочу быть норвежцем!» Борис Беккер восхитился атмосферой на ЧМ-2026 по футболу
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер восхитился атмосферой вокруг сборной Норвегии и её фанатов на чемпионате мира 2026 года по футболу.

«Нельзя не любить норвежцев. Эрлинг [Холанд] – лучший.

Я хочу быть норвежцем… Это так круто!» — написал Беккер на своей странице в соцсети X.

Ранее норвежские футболисты со счётом 3:2 обыграли сборную Сенегала во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026, тем самым гарантировав себе выход в плей-офф турнира. После победы футболисты не ушли с поля. Они изобразили греблю викингов на древней ладье, вдохновившись перформансами своих болельщиков на трибунах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 03:00 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 2
Сенегал
1:0 Педерсен – 43'     2:0 Холанд – 48'     2:1 Сарр – 53'     3:1 Холанд – 58'     3:2 Сарр – 90+3'    
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Холанд — монстр! Дублем вывел Норвегию в плей-офф ЧМ и поставил Сенегал на грань провала
Холанд — монстр! Дублем вывел Норвегию в плей-офф ЧМ и поставил Сенегал на грань провала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android