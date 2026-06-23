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Полина Яценко — Лейре Ромеро Гормас: результат матча 23 июня, счёт 2:0, 1-й круг квалификации Уимблдона

Полина Яценко с уверенной победы стартовала в квалификации Уимблдона-2026
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155-я ракетка мира российская теннисистка Полина Яценко вышла во второй круг квалификации Уимблдона-2026. В первом круге она обыграла представительницу Испании Лейре Ромеро Гормас со счётом 6:0, 6:3.

Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
23 июня 2026, вторник. 17:10 МСК
Полина Яценко
Россия
Полина Яценко
П. Яценко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Лейре Ромеро Гормас
Испания
Лейре Ромеро Гормас
Л. Ромеро Гормас

Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. В её рамках Яценко два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Ромеро Гормас два эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

За выход в финал квалификации Уимблдона Полина Яценко поспорит с представительницей Китая Чжосюань Бай (236-я в рейтинге).

Матчи основной сетки Уимблдона-2026 стартуют 29 июня и завершатся 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Календарь квалификации Уимблдона (ж)
Сетка квалификации Уимблдона (ж)
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