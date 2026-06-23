Полина Яценко с уверенной победы стартовала в квалификации Уимблдона-2026
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155-я ракетка мира российская теннисистка Полина Яценко вышла во второй круг квалификации Уимблдона-2026. В первом круге она обыграла представительницу Испании Лейре Ромеро Гормас со счётом 6:0, 6:3.
Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
23 июня 2026, вторник. 17:10 МСК
Полина Яценко
П. Яценко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|3
Лейре Ромеро Гормас
Л. Ромеро Гормас
Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. В её рамках Яценко два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Ромеро Гормас два эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
За выход в финал квалификации Уимблдона Полина Яценко поспорит с представительницей Китая Чжосюань Бай (236-я в рейтинге).
Матчи основной сетки Уимблдона-2026 стартуют 29 июня и завершатся 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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