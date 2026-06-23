Ник Кирьос — о Муте: мой любимый игрок, вы все должны быть благодарны

Финалист Уимблдона-2022, бывшая 13-я (ныне 900-я) ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос назвал 36-ю ракетку мира француза Корентена Муте своим любимым игроком в туре.

«Мой любимый игрок. Вы все должны быть благодарны, сесть и наслаждаться зрелищем», — написал Кирьос на своей странице в соцсети, приложив совместное фото с Муте.

Ранее Муте был штрафован на $ 40 тыс. за использование нецензурной лексики во время послематчевого интервью на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне, Великобритания. Муте семь раз позволил себе нецензурное слово в интервью, которое в прямом эфире транслировал BBC, после тяжёлой победы над соотечественником, 87-й ракеткой мира Джованни Мпетчи Перрикаром.