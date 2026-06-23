Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элизабет Мандлик — Алина Чараева: результат матча 23 июня, счёт 0:2, 1-й круг квалификации Уимблдона

Алина Чараева вышла во второй круг квалификации Уимблдона-2026
Комментарии

120-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева вышла во второй круг квалификации Уимблдона-2026. В первом круге она обыграла представительницу США Элизабет Мандлик (165-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:4.

Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
23 июня 2026, вторник. 17:45 МСК
Элизабет Мандлик
США
Элизабет Мандлик
Э. Мандлик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Алина Чараева
Россия
Алина Чараева
А. Чараева

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. В её рамках Чараева семь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Мандлик два эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

Во втором круге квалификации Уимблдона Алина Чараева сыграет с немецкой теннисисткой Каролиной Вернер.

Матчи основной сетки Уимблдона-2026 стартуют 29 июня и завершатся 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Календарь квалификации Уимблдона (ж)
Сетка квалификации Уимблдона (ж)
Материалы по теме
Полина Яценко с уверенной победы стартовала в квалификации Уимблдона-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android