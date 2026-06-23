Алина Чараева вышла во второй круг квалификации Уимблдона-2026
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120-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева вышла во второй круг квалификации Уимблдона-2026. В первом круге она обыграла представительницу США Элизабет Мандлик (165-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:4.
Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
23 июня 2026, вторник. 17:45 МСК
Элизабет Мандлик
Э. Мандлик
Окончен
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Алина Чараева
А. Чараева
Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. В её рамках Чараева семь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Мандлик два эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.
Во втором круге квалификации Уимблдона Алина Чараева сыграет с немецкой теннисисткой Каролиной Вернер.
Матчи основной сетки Уимблдона-2026 стартуют 29 июня и завершатся 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
Комментарии
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