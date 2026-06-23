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Кароль Монне — Татьяна Прозорова: результат матча 23 июня, счёт 0:2, 1-й круг квалификации Уимблдона

Татьяна Прозорова обыграла Кароль Монне в первом круге квалификации Уимблдона-2026
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171-я ракетка мира российская теннисистка Татьяна Прозорова вышла во второй круг квалификации Уимблдона-2026. В первом круге соревнований она обыграла представительницу Франции Кароль Монне (192-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:4.

Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
23 июня 2026, вторник. 18:05 МСК
Кароль Монне
Франция
Кароль Монне
К. Монне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Татьяна Прозорова
Россия
Татьяна Прозорова
Т. Прозорова

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Прозорова семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Монне ни одного эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

За выход в финал квалификации Уимблдона Прозорова поспорит с победительницей матча Хитер Уотсон (Великобритания) — Маяр Шериф (Египет).

Матчи основной сетки Уимблдона-2026 стартуют 29 июня и завершатся 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Календарь квалификации Уимблдона (ж)
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