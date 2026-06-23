Татьяна Прозорова обыграла Кароль Монне в первом круге квалификации Уимблдона-2026

171-я ракетка мира российская теннисистка Татьяна Прозорова вышла во второй круг квалификации Уимблдона-2026. В первом круге соревнований она обыграла представительницу Франции Кароль Монне (192-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:4.
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Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Прозорова семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Монне ни одного эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
За выход в финал квалификации Уимблдона Прозорова поспорит с победительницей матча Хитер Уотсон (Великобритания) — Маяр Шериф (Египет).
Матчи основной сетки Уимблдона-2026 стартуют 29 июня и завершатся 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
- 23 июня 2026
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