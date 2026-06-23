Капитан женской сборной Казахстана по теннису Юрий Щукин назвал фаворитов Уимблдона-2026 у мужчин и женщин.

«Фавориты на этом турнире остаются те же самые. Если говорить про женский теннис, то это те, кто играет в более активный теннис: Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Аманда Анисимова, Ига Швёнтек. Но на Уимблдоне работает ещё фактор того, что спортсмены, хорошо играющие предварительные турниры, набирают уверенность, и она может сказаться на их выступлении на Уимблдоне.

У ребят фаворит, конечно, Янник Синнер. Новак Джокович тоже, потому что с его опытом он в любом случае на «Шлемах» должен проходить достаточно глубоко. Тейлор Фриц очень здорово последние годы играет на траве. У мужчин, как и у женщин, имеет больше шансов тот, кто играет в активный теннис, здорово подаёт. Но и по сетке фаворитам тоже должно немного повезти», — сказал Щукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

В 10:00 мск 24 июня читайте на «Чемпионате» лонгрид, посвящённый предстоящему Уимблдону.