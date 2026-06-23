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Циципас прервал розыгрыш в матче с Бусе на Мальорке, чтобы пожаловаться на мягкие мячи

Циципас прервал розыгрыш в матче с Бусе на Мальорке, чтобы пожаловаться на мягкие мячи
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 88-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас был крайне недоволен качеством мячей в матче с 34-й ракеткой мира из Перу Игнасио Бусе в первом круге травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке, Испания.

Мальорка. 1-й круг
23 июня 2026, вторник. 16:10 МСК
Стефанос Циципас
88
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3
7 7 		6
         
Игнасио Бусе
34
Перу
Игнасио Бусе
И. Бусе

Циципас ещё на разминке сказал судье матча, что мячи слишком мягкие для требований травяной поверхности. Бусе, что примечательно, с греком был согласен.

Проблема достигла своего апогея в первом сете, когда Циципас прервал розыгрыш, вновь выражая свои претензии по поводу мячей. Судья, в свою очередь, присудил очко Бусе, что вызвало бурную реакцию Стефаноса.

Фото: скриншот из трансляции

«Что значит, решение остаётся в силе? Невозможно играть таким мячом», — в частности, сказал Циципас, требуя вызвать супервайзера матча.

Судья объяснил Циципасу, что, согласно правилам, прерывание розыгрыша оправдано только в случае изношенного или повреждённого мяча, а не потому, что он потерял часть своей жёсткости, хотя и признал наличие проблемы. В итоге организаторы заменили мячи, но это не изменило ход матча.

Циципас проиграл Бусе со счётом 6:7 (4:7), 3:6.

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