Сэм Куэрри — о Серене Уильямс: сейчас она бы обыграла Майю Хвалиньску на траве

Бывший теннисист, победитель 15 турниров АТР американец Сэм Куэрри и теннисист Стив Джонсон считают, что 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», 44-летняя американка Серена Уильямс обыграла бы Майю Хвалиньску, если бы они встретились на Уимблдоне.

Куэрри: Честно говоря, мне кажется, что она просто хочет выйти и сыграть матч на центральном корте, и её дочери теперь достаточно взрослые, чтобы понимать, что происходит. Победа или поражение — для неё это огромное событие, и то, что её дочери могут сидеть в боксе игроков и смотреть, как их мама играет, — всё остальное для Серены будет вишенкой на торте.

Джонсон: Если ей попадутся Соболенко или Рыбакина, сильные игроки посева, я не вижу, как она пройдёт их, потому что не думаю, что они будут паниковать так сильно. Но если она встретит кого-то случайного, а затем 20-ю сеяную Майю Хвалиньску после её выступления на «Ролан Гаррос», мне нравятся её шансы обыграть их.

Куэрри: Она сейчас обыграла бы Хвалиньску на траве.

Джонсон: Если она сыграет с Миррой Андреевой, Рыбакиной, Гауфф — я вижу, что они пройдут её, потому что она давно не играла, — сказали теннисисты в видео на YouTube-канале Nothing Major.