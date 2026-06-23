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«Нравится, как Тухель взаимодействует с игроками». Дрейпер впечатлён игрой Англии на ЧМ

«Нравится, как Тухель взаимодействует с игроками». Дрейпер впечатлён игрой Англии на ЧМ
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Бывшая четвёртая ракетка мира (ныне 160-я) британский теннисист Джек Дрейпер признался, что находится в приятном впечатлении от старта сборной Англии на чемпионате мира – 2026 по футболу.

– Я смотрел на днях и был очень впечатлён. Думаю, они были невероятны. Я тот человек, который любит смотреть тренировочные сессии на YouTube и всё такое, потому что Англия выкладывает материалы, и мне нравится, как Тухель взаимодействует с игроками. Видно, что они настоящие победители и действительно хотят добиться успеха и выиграть в этом году. Так что, думаю, впереди могут быть интересные несколько недель.

– Так ты будешь сидеть допоздна и смотреть матчи? Это не повлияет на тренировки?
– Да, это более чем нормально. На днях я смотрел кого-то в 11 часов вечера. Да, это было немного слишком. На самом деле, я смотрел Шотландию. Вот и всё. Да, наверное, это было слишком поздно, — сказал Дрейпер в эфире Sky Sports.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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