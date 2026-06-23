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Джек Дрейпер назвал основных фаворитов ЧМ-2026 по футболу

Джек Дрейпер назвал основных фаворитов ЧМ-2026 по футболу
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Бывшая четвёртая ракетка мира (ныне 160-я) британский теннисист Джек Дрейпер рассказал, какие сборные считает основными претендентами на победу на чемпионате мира 2026 года по футболу.

– Кто, по твоему мнению, выиграет чемпионат мира?
– Конечно, я хочу назвать Англию. Думаю, у них есть шанс, но, скорее всего, Аргентина или Испания, — сказал Дрейпер в эфире Sky Sports.

Сборная Англии на ЧМ-2026 выступает в группе L. В 1-м туре она обыграла команду Хорватии со счётом 4:2. Сегодня, 23 июня, ей предстоит сразиться с командой Ганы.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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