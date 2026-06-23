Джек Дрейпер назвал основных фаворитов ЧМ-2026 по футболу

Бывшая четвёртая ракетка мира (ныне 160-я) британский теннисист Джек Дрейпер рассказал, какие сборные считает основными претендентами на победу на чемпионате мира 2026 года по футболу.

– Кто, по твоему мнению, выиграет чемпионат мира?

– Конечно, я хочу назвать Англию. Думаю, у них есть шанс, но, скорее всего, Аргентина или Испания, — сказал Дрейпер в эфире Sky Sports.

Сборная Англии на ЧМ-2026 выступает в группе L. В 1-м туре она обыграла команду Хорватии со счётом 4:2. Сегодня, 23 июня, ей предстоит сразиться с командой Ганы.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.