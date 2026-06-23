«Она бы не вернулась, если бы не тренировалась серьёзно». Дэвенпорт — о Серене Уильямс

Победительница шести турниров «Большого шлема» американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт высказалась о возвращении соотечественницы, 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс.

«Я знаю, что многие игроки выходили попрактиковаться с ней, хотя и не говорят об этом публично. Поэтому у Серены есть довольно точное представление об уровне нынешнего тура. Она бы не вернулась, если бы не тренировалась серьёзно и если бы не думала, что может сыграть в нём заметную роль», — приводит слова Дэвенпорт We Love Tennis.

Ранее стало известно, что Серена выступит на предстоящем Уимблдоне в женском одиночном разряде по полученному уайлд-кард. Последний матч в одиночке она провела на US Open — 2022.