Людмила Самсонова проиграла Элине Свитолиной во втором круге турнира в Бад-Хомбурге

42-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пробиться в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), призовой фонд которого составляет € 1 049 083.

В матче второго круга Самсонова со счётом 6:3, 3:6, 2:6 проиграла восьмой ракетке мира украинке Элине Свитолиной (3).

Встреча теннисисток продлилась 2 часа 13 минут. В её рамках Самсонова шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Свитолиной четыре эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

За выход в полуфинал соревнований Свитолина сразится с 52-й ракеткой мира из Китая Ван Синьюй.