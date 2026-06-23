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Людмила Самсонова — Элина Свитолина, результат матча 23 июня 2026, счет 1:2, 2-й круг WTA 500 Бад-Хомбург

Людмила Самсонова проиграла Элине Свитолиной во втором круге турнира в Бад-Хомбурге
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42-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пробиться в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), призовой фонд которого составляет € 1 049 083.

Бад-Хомбург. 2-й круг
23 июня 2026, вторник. 18:35 МСК
Людмила Самсонова
42
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
3 		6 6
         
Элина Свитолина
8
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

В матче второго круга Самсонова со счётом 6:3, 3:6, 2:6 проиграла восьмой ракетке мира украинке Элине Свитолиной (3).

Встреча теннисисток продлилась 2 часа 13 минут. В её рамках Самсонова шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Свитолиной четыре эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

За выход в полуфинал соревнований Свитолина сразится с 52-й ракеткой мира из Китая Ван Синьюй.

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