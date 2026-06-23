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«Она снова фаворит». Коннорс — о шансах Соболенко выиграть Уимблдон-2026

«Она снова фаворит». Коннорс — о шансах Соболенко выиграть Уимблдон-2026
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Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джимми Коннорс высказался о шансах четырёхкратной чемпионки мэйджоров, первой ракетки мира Арины Соболенко выиграть Уимблдон-2026.

«Я смотрю на Соболенко, и она снова фаворит. Но я смотрю и на наши разговоры за последние недели, на то, какое у неё отношение. Сможет ли она тоже всё это отбросить? И выйти на другом покрытии, взять с собой ту самую лёгкость, ту уверенность, которые мы привыкли видеть у неё, и принести это на турнир, который она ещё никогда не выигрывала. Мы продолжаем это повторять — у неё есть игра. Но следующие три-четыре-пять имён из того списка видят, что её можно обыграть, и просто выходят и делают своё дело. Иногда происходит много хорошего», — сказал Коннорс в эфире подкаста Advantage Connors.

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