Турнир АТР-250, Мальорка: результаты матчей на 23 июня

Сегодня, 23 июня, на травяных кортах Санта-Понса, Испания, продолжились матчи турнира на острове Мальорка категории ATP-250. В рамках игрового дня прошли встречи первого и второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Теннис. Турнир АТР-250, Мальорка, 2026 год. Результаты матчей на 23 июня:

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Вит Коприва (Чехия) — 3:6, 4:6;

Марк Полманс (Австралия) – Григор Димитров (Болгария) — 1:6, 6:7 (2:7);

Стефанос Циципас (Греция) – Игнасио Бусе (Перу) — 6:7 (4:7), 3:6;

Фабиан Марожан (Венгрия) – Алехандро Табило (Чили) — 6:2, 6:3;

Лоренцо Сонего (Италия) – Миомир Кецманович (Сербия) — 6:2, 6:7 (4:7), 4:6;

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Нуну Боржеш (Португалия) — 6:3, 1:6, 7:5;

Лучано Дардери (Италия) – Янник Ханфман (Германия) — 7:5, 6:3.