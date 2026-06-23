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Кимберли Биррелл — Барбора Крейчикова, результат матча 23 июня 2026, счет 2:0, 1-й круг WTA 250 Истбурн

Барбора Крейчикова проиграла квалифаеру на старте турнира WTA-250 в Истбурне
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», 37-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова неудачно выступила на травяном турнире категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания).

Истбурн (ж). 1-й круг
23 июня 2026, вторник. 19:20 МСК
Кимберли Биррелл
73
Австралия
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
3 		6 6
         
Барбора Крейчикова
37
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

В матче первого круга соревнований Крейчикова (4) со счётом 3:6, 6:7 (6:8) проиграла 73-й ракетке мира из Австралии Кимберли Биррелл (Q).

Встреча Крейчиковой с Биррелл продлилась 1 час 51 минуту. В её рамках Барбора восемь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Кимберли четыре эйса, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Следующей соперницей Биррелл в Истбурне станет 20-летняя Петра Марчинко из Хорватии (51-я ракетка мира).

Календарь WTA-250 в Истбурне
Сетка WTA-250 в Истбурне
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