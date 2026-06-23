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«Сейчас пытаюсь вернуть своё положение». Эрика Андреева — о квалификации Уимблдона

«Сейчас пытаюсь вернуть своё положение». Эрика Андреева — о квалификации Уимблдона
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238-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева после выхода во второй круг квалификации Уимблдона-2026 рассказала, как она сейчас чувствует себя на корте и за его пределами.

Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
23 июня 2026, вторник. 15:00 МСК
Есинь Ма
Китай
Есинь Ма
Е. Ма
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Эрика Андреева
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

«У меня была очень длинная полоса поражений, была не в том психологическом состоянии. Думаю, в последнем матче в квалификации Уимблдона я была где‑то около топ‑100 и была в шоке от вылета в первом круге. В тот момент мне не нравилось играть. На корте я совсем не была собой. После матча я была с тренером и сказала: «Давайте сделаем перерыв и посмотрим, хочу ли я снова играть».

Взяла два или три месяца, ничего не играла и вообще ничем не занималась. В конце года, после US Open, у меня было много очков для защиты, но я ничего не играла в этот период, так что сейчас пытаюсь вернуть своё положение.

Конечно, я лучше себя чувствую, после матча у меня не было такого облегчения, что всё позади. Когда я выигрываю, просто хорошо отношусь к себе и не опускаю себя, не говорю: «я — дерьмо как игрок» или «дерьмо как человек». Сейчас я чувствую себя собой на корте и вне его. Надеюсь, результаты скоро подтянутся.

Когда опускаешься на турниры ITF и «челленджеры», тяжело, потому что кажется, что ты не заслуживаешь того, что заслуживала раньше. Это главный вызов — постоянно говорить себе: «просто играй, и ты увидишь, что всё вокруг само наладится»», — приводит слова Андреевой пресс-служба Уимблдона.

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