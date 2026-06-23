Эрика Андреева высказалась о победе сестры Мирры на «Ролан Гаррос» — 2026

238-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева высказалась о победе сестры Мирры на Открытом чемпионате Франции — 2026.

«Честно, с самого раннего возраста я знала, что ей всегда тяжело справляться с моментами, когда что‑то идёт не по плану, оставаться в матче, сохранять спокойствие, не опускать всё. Помню один из матчей, которым я гордилась больше всего, — против Марины Бассольс-Риберы во втором круге «Ролан Гаррос». Не сказала бы, что это был её лучший матч с теннисной точки зрения, но была горда, что она справилась, не будучи в лучшей форме для своих ударов, на которые она полагается. Она продолжала бороться, даже имея игру, которую ей не нравилось показывать. Она смогла выиграть», — приводит слова Андреевой пресс-служба Уимблдона.