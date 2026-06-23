Турнир WTA-250 в Истбурне: результаты матчей 23 июня
Сегодня, 23 июня, прошёл второй игровой день травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.
Теннис. Турнир WTA-250, Истбурн. Первый круг. Результаты встреч на 23 июня:
- Жасмин Паолини (Италия, 1) – Татьяна Мария (Германия) – 4:6, 3:6;
- Юлия Стародубцева (Украина) – Анастасия Захарова (Россия, Q) – 4:6, 6:3, 3:6;
- Джаниче Чен (Индонезия, 6) – Кэти Макнелли (США) – 5:7, 7:6 (7:5), 3:6;
- Алисия Дадни (Великобритания, WC) – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 0:6, 3:6;
- Панна Удварди (Венгрия) – Анна Бондарь (Венгрия) – 7:6 (7:4), 3:2 (снятие Бондарь);
- Сара Бейлек (Чехия) – Лаура Зигемунд (Германия, 5) – 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:3);
- Талия Гибсон (Австралия) – Мэдисон Киз (США, 2) – 4:6, 4:6;
- Зейнеп Сёнмез (Турция, Q) – Хэрриет Дарт (США, WC) – 4:6, 6:2, 7:5;
- Кимберли Биррелл (Австралия, Q) – Барбора Крейчикова (Чехия, 4) – 6:3, 7:6 (8:6).
Материалы по теме
Комментарии