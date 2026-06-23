Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-250 в Истбурне: результаты матчей 23 июня

Турнир WTA-250 в Истбурне: результаты матчей 23 июня
Комментарии

Сегодня, 23 июня, прошёл второй игровой день травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Турнир WTA-250, Истбурн. Первый круг. Результаты встреч на 23 июня:

  • Жасмин Паолини (Италия, 1) – Татьяна Мария (Германия) – 4:6, 3:6;
  • Юлия Стародубцева (Украина) – Анастасия Захарова (Россия, Q) – 4:6, 6:3, 3:6;
  • Джаниче Чен (Индонезия, 6) – Кэти Макнелли (США) – 5:7, 7:6 (7:5), 3:6;
  • Алисия Дадни (Великобритания, WC) – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 0:6, 3:6;
  • Панна Удварди (Венгрия) – Анна Бондарь (Венгрия) – 7:6 (7:4), 3:2 (снятие Бондарь);
  • Сара Бейлек (Чехия) – Лаура Зигемунд (Германия, 5) – 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:3);
  • Талия Гибсон (Австралия) – Мэдисон Киз (США, 2) – 4:6, 4:6;
  • Зейнеп Сёнмез (Турция, Q) – Хэрриет Дарт (США, WC) – 4:6, 6:2, 7:5;
  • Кимберли Биррелл (Австралия, Q) – Барбора Крейчикова (Чехия, 4) – 6:3, 7:6 (8:6).
Сетка WTA-250 в Истбурне
Календарь WTA-250 в Истбурне
Материалы по теме
Александрова после парного трофея победно стартовала в Бад-Хомбурге! Дальше её ждёт Мирра
Александрова после парного трофея победно стартовала в Бад-Хомбурге! Дальше её ждёт Мирра
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android