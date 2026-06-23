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«Чувствую, что недостаточно хороша». Эрика Андреева — о давлении после победы Мирры на ТБШ

«Чувствую, что недостаточно хороша». Эрика Андреева — о давлении после победы Мирры на ТБШ
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238-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева рассказала о давлении после победы сестры Мирры на «Ролан Гаррос» — 2026.

«Не буду лгать, это такое большое давление, потому что ты не чувствуешь то же самое, что чувствуешь за сестру. Очень горжусь ею, потому что знаю её собственные проблемы, вещи, которые не видно на экране, знаю, с чем она справляется. Но для себя чувствую себя ужасно, как будто я недостаточно хороша, мне нужно делать больше. Вижу, что происходит рядом, и, по сути, мы работаем так же усердно, и я чувствую, что не достаточно хороша, не делаю всё так, как должна», — приводит слова Андреевой пресс-служба Уимблдона.

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