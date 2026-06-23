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Турнир ATP-250 в Истбурне: результаты матчей 23 июня

Турнир ATP-250 в Истбурне: результаты матчей 23 июня
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Сегодня, 23 июня, прошёл второй игровой день травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Турнир ATP-250, Истбурн. Первый круг. Результаты встреч на 23 июня:

Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – Джейкоб Фирнли (Великобритания);
Дженсон Бруксби (США) – Александар Вукич (Австралия, Q) – 7:5, 6:1.
Маттео Арнальди (Италия, Q) – Гильс Хасси (Великобритания, Q) – 4:6, 2:6.
Даниэль Альтмайер (Германия) – Александр Ковачевич (США) – 6:4, 7:6 (7:4).
Роман Андрес Бурручага (Аргентина) – Артур Фери (Великобритания, WC) – 2:6, 6:4, 5:7.
Уго Умбер (Франция, 6) – Маттия Беллуччи (Италия) – 7:6 (7:5), 6:7 (1:7), 6:4.

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