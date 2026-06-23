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Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге: результаты матчей 23 июня

Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге: результаты матчей 23 июня
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Сегодня, 23 июня, прошёл третий игровой день травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Турнир WTA-500, Бад-Хомбург. Второй круг. Результаты встреч на 23 июня:

Ева Лис (Германия, WC) – Эмма Наварро (США) – 6:7 (6:8), 3:6;
Энн Ли (США) – Екатерина Александрова (Россия) – 1:6, 7:6 (7:5), 1:6;
Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) – Линда Носкова (Чехия, 5) – 6:1, 6:3;
Ван Синьюй (Китай) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:3, 6:4;
Наоми Осака (Япония, 6) – Элисе Мертенс (Бельгия) – 6:3, 6:3;
Людмила Самсонова (Россия)Элина Свитолина (Украина, 3) – 6:3, 3:6, 2:6.

Календарь WTA-500 в Бад-Хомбурге
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