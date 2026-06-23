Эрика Андреева рассказала, что Мирра купила после победы на «Ролан Гаррос» — 2026

238-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева рассказала о шопинге с сестрой Миррой после Открытого чемпионата Франции — 2026. Мирра Андреева стала чемпионкой соревнований, обыграв представительницу Польши Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

«Мы ходили смотреть сумку Louis Vuitton, и наша мама сказала: «Нет, ты не будешь покупать эту сумку за такие деньги, нет». А потом Мирра отпраздновала, купив маленькие туфельки Jimmy Choo. У меня тот же размер на каблуках — чем дороже обувь, тем чаще тот же размер!» — приводит слова Андреевой пресс-служба Уимблдона.

Эрика Андреева вышла во второй круг квалификации Уимблдона-2026, где встретится с американкой Кейлой Дей.