Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв заявился на грунтовый турнир в Эшториле, который пройдёт в июле

Андрей Рублёв заявился на грунтовый турнир в Эшториле, который пройдёт в июле
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв заявился на грунтовый турнир категории ATP-250 в Эшториле, Португалия. Соревнования пройдут с 20 по 26 июля.

В заявочный лист турнира также, в частности, попали:

Каспер Рууд (Норвегия);
Лучано Дардери (Италия);
Алехандро Давидович-Фокина (Испания);
Алехандро Табило (Чили);
Хуберт Хуркач (Польша);
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);
Стэн Вавринка (Швейцария, WC).

Действующим чемпионом соревнований в Эшториле является поляк Хуберт Хуркач. Он выиграл турнир в 2024 году, в прошлом году он не проводился.

Материалы по теме
Лучший теннисист России — Андрей Рублёв! Рейтинг «Чемпионата»: второй квартал 2026 года
Лучший теннисист России — Андрей Рублёв! Рейтинг «Чемпионата»: второй квартал 2026 года

Видео: главные трофеи российского тенниса.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android