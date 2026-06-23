Андрей Рублёв заявился на грунтовый турнир в Эшториле, который пройдёт в июле

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв заявился на грунтовый турнир категории ATP-250 в Эшториле, Португалия. Соревнования пройдут с 20 по 26 июля.

В заявочный лист турнира также, в частности, попали:

Каспер Рууд (Норвегия);

Лучано Дардери (Италия);

Алехандро Давидович-Фокина (Испания);

Алехандро Табило (Чили);

Хуберт Хуркач (Польша);

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);

Стэн Вавринка (Швейцария, WC).

Действующим чемпионом соревнований в Эшториле является поляк Хуберт Хуркач. Он выиграл турнир в 2024 году, в прошлом году он не проводился.

Видео: главные трофеи российского тенниса.