Свитолина прокомментировала победу над Самсоновой на турнире в Бад-Хомбурге

Восьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В матче второго круга она обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

– Элина, поздравляю. Это был непростой и напряжённый матч. Что помогло вам справиться с ним?

– Прежде всего я просто рада быть здесь. После грунтового сезона всё происходит очень быстро: у меня было несколько матчей в Берлине, а теперь я уже здесь. Очень приятно выступать перед такой замечательной публикой. Спасибо всем, кто оставался на трибунах и поддерживал меня. Сегодня был непростой матч. Думаю, мы боролись не только друг с другом, но и с солнцем. На одной стороне корта оно было довольно сильным и создавало дополнительные трудности. Я рада одержать победу, провести ещё один матч здесь и продолжить играть на траве.

– Завтра у вас выходной день. Уже есть какие-то планы?

– Держаться подальше от жары. В последние дни здесь чрезвычайно жарко. Наверное, прогуляюсь по парку. Здесь действительно очень красиво и спокойно. Это приятная атмосфера перед поездкой в Лондон. Для меня сейчас главное – насладиться этим местом и хорошо подготовиться к следующему матчу, — сказала Свитолина в интервью на корте.

За выход в полуфинал соревнований Свитолина сразится с 52-й ракеткой мира из Китая Ван Синьюй.