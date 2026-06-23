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Свитолина прокомментировала победу над Самсоновой на турнире в Бад-Хомбурге

Свитолина прокомментировала победу над Самсоновой на турнире в Бад-Хомбурге
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Восьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В матче второго круга она обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

Бад-Хомбург. 2-й круг
23 июня 2026, вторник. 18:35 МСК
Людмила Самсонова
42
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
3 		6 6
         
Элина Свитолина
8
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

– Элина, поздравляю. Это был непростой и напряжённый матч. Что помогло вам справиться с ним?
– Прежде всего я просто рада быть здесь. После грунтового сезона всё происходит очень быстро: у меня было несколько матчей в Берлине, а теперь я уже здесь. Очень приятно выступать перед такой замечательной публикой. Спасибо всем, кто оставался на трибунах и поддерживал меня. Сегодня был непростой матч. Думаю, мы боролись не только друг с другом, но и с солнцем. На одной стороне корта оно было довольно сильным и создавало дополнительные трудности. Я рада одержать победу, провести ещё один матч здесь и продолжить играть на траве.

– Завтра у вас выходной день. Уже есть какие-то планы?
– Держаться подальше от жары. В последние дни здесь чрезвычайно жарко. Наверное, прогуляюсь по парку. Здесь действительно очень красиво и спокойно. Это приятная атмосфера перед поездкой в Лондон. Для меня сейчас главное – насладиться этим местом и хорошо подготовиться к следующему матчу, — сказала Свитолина в интервью на корте.

За выход в полуфинал соревнований Свитолина сразится с 52-й ракеткой мира из Китая Ван Синьюй.

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