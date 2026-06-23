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«Немного им завидую». Свитолина — о том, как дочка и муж проводят время, пока она в туре

«Немного им завидую». Свитолина — о том, как дочка и муж проводят время, пока она в туре
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Восьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина после выхода в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) рассказала, как часто созванивается со своей дочкой Скай во время соревнований.

Бад-Хомбург. 2-й круг
23 июня 2026, вторник. 18:35 МСК
Людмила Самсонова
42
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
3 		6 6
         
Элина Свитолина
8
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

– Наоми Осака после своего матча на этом корте сказала, что первым делом позвонит своей дочери. Как часто вы общаетесь со своей маленькой дочкой по видеосвязи?
– Я делаю это каждое утро. Как только Скай просыпается, мы обязательно созваниваемся. Для меня это важная часть дня, и мне очень нравится с ней общаться. Она рассказывает мне обо всём: как проводит время в бассейне, как играет с моим мужем (улыбается) (супругом Свитолиной является французский теннисист Гаэль Монфис. – Прим. «Чемпионата»). Так что, честно говоря, я даже немного им завидую, — сказала Свитолина после выхода в четвертьфинал турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге.

За выход в полуфинал соревнований Свитолина сразится с 52-й ракеткой мира из Китая Ван Синьюй.

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