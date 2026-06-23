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Наоми Осака высказалась о выходе в 1/4 финала турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге

Наоми Осака высказалась о выходе в 1/4 финала турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 15-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о выходе в 1/4 финала турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге, Германия. Во втором круге она обыграла 26-ю ракетку мира из Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:3, 6:3.

Бад-Хомбург. 2-й круг
23 июня 2026, вторник. 16:40 МСК
Наоми Осака
15
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Элисе Мертенс
26
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

«В моём последнем матче в первом сете у меня был серьёзный спад, а на этот раз я старалась играть более стабильно. Поэтому учиться на каждом матче — это действительно здорово.

Я довольно хорошо переношу жару. Мне очень нравится жара. Даже предпочитаю её. Несколько недель назад в Париже было жарко, и мне это тоже понравилось, так что я хочу, чтобы было жарко», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.

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