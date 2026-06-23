Наоми Осака высказалась о выходе в 1/4 финала турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 15-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о выходе в 1/4 финала турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге, Германия. Во втором круге она обыграла 26-ю ракетку мира из Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:3, 6:3.
Бад-Хомбург. 2-й круг
23 июня 2026, вторник. 16:40 МСК
15
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
26
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
«В моём последнем матче в первом сете у меня был серьёзный спад, а на этот раз я старалась играть более стабильно. Поэтому учиться на каждом матче — это действительно здорово.
Я довольно хорошо переношу жару. Мне очень нравится жара. Даже предпочитаю её. Несколько недель назад в Париже было жарко, и мне это тоже понравилось, так что я хочу, чтобы было жарко», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.
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