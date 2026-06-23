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Пропустивший «РГ» Артюр Фис высказался о своей форме перед стартом на Уимблдоне-2026

Пропустивший «РГ» Артюр Фис высказался о своей форме перед стартом на Уимблдоне-2026
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23-я ракетка мира 22-летний французский теннисист Артюр Фис оценил своё физическое состояние перед стартом Уимблдона-2026.

Напомним, Фис пропустил «Ролан Гаррос» из-за боли в районе бедра. Артюр не провёл ни одного травяного турнира до Уимблдона. Однако француз участвует в выставочном турнире The Boodles, в рамках которого 23 июня обыграл чеха Якуба Меншика со счётом 5:7, 6:4, [10:8].

«Я должен быть полностью в форме, но это всегда вопрос, никогда не знаешь точно, что ответить. Сегодня я сыграл матч, всё прошло очень, очень хорошо, я не чувствовал боли, так что это очень радует.

Очень важно играть матчи перед Уимблдоном, особенно на траве. Я не играл на траве два года. Сегодня я чувствовал себя очень, очень хорошо, играл очень хорошо, в хорошей атмосфере. У нас был хороший матч с Якубом, было довольно жарко, мы хорошо поборолись. Это было действительно круто», — приводит слова Фиса L'Equipe.

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