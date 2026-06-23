Горан Иванишевич оценил перспективы Артюра Фиса на Уимблдоне-2026

Чемпион Уимблдона-2001, хорватский теннисист, а ныне успешный тренер Горан Иванишевич оценил перспективы своего подопечного – француза Артюра Фиса на Уимблдоне-2026.

Напомним, Фис пропустил «Ролан Гаррос» из-за боли в районе бедра. Артюр не провёл ни одного травяного турнира до Уимблдона. Однако француз участвует в выставочном турнире The Boodles, в рамках которого 23 июня обыграл чеха Якуба Меншика со счётом 5:7, 6:4, [10:8].

«Похоже, что всё идёт хорошо, мы провели неделю, тренируясь в Лондоне, приехали сыграть здесь выставочный турнир, и пока он в хорошей форме после шести недель без матчей, к сожалению, потому что перед «Ролан Гаррос» он был действительно в отличной форме. Но он не смог там выступить. Я рад, что он в форме, и надеюсь, что так будет и дальше.

Лучший его результат на турнирах «Большого шлема» пришёлся именно на Уимблдон (1/8 финала в 2024 году. – Прим. «Чемпионата»). Это единственный турнир, где он уже выходил во вторую неделю. Я думаю, он может хорошо играть на траве, он очень хорошо двигается на этом покрытии. Всё будет зависеть от сетки. Прошло уже больше года с тех пор, как он играл на турнире «Большого шлема», так что всё будет иначе, но я считаю, что он способен показать хорошие результаты», — приводит слова Иванишевича L'Equipe.