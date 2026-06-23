Кэхилл — о Синнере: человек, которого вы видите на корте, не тот же самый за его пределами

Даррен Кэхилл, тренер четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Янника Синнера рассказал, какой итальянец за пределами корта.

«Это хороший парень. Это порядочный молодой человек. У него всегда улыбка на лице. Он любит повеселиться, постоянно шутит, ему просто нравится находиться в компании людей вокруг него. Человек, которого вы видите на теннисном корте, — не тот же самый за пределами корта», — приводит слова Кэхилла We Love Tennis.

Синнер находится в Лондоне и готовится выступить на Уимблдоне-2026, который пройдёт с 29 июня по 12 июля. Янник – действующий обладатель титула.