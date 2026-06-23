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Кэхилл — о Синнере: человек, которого вы видите на корте, не тот же самый за его пределами

Кэхилл — о Синнере: человек, которого вы видите на корте, не тот же самый за его пределами
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Даррен Кэхилл, тренер четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Янника Синнера рассказал, какой итальянец за пределами корта.

«Это хороший парень. Это порядочный молодой человек. У него всегда улыбка на лице. Он любит повеселиться, постоянно шутит, ему просто нравится находиться в компании людей вокруг него. Человек, которого вы видите на теннисном корте, — не тот же самый за пределами корта», — приводит слова Кэхилла We Love Tennis.

Синнер находится в Лондоне и готовится выступить на Уимблдоне-2026, который пройдёт с 29 июня по 12 июля. Янник – действующий обладатель титула.

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