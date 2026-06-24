Янчук назвал главных фаворитов Уимблдона-2026, помимо Синнера

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился ожиданиями от мужского Уимблдона-2026.

«Всегда трудно предсказать, потому что это Уимблдон. У нас есть победитель «Ролан Гаррос» этого года Зверев, но он хорошо играет на грунтовом покрытии, а на траве не имеет преимуществ. Он может претендовать на победу, но с меньшими шансами, конечно.

На траве хороши ударные игроки, быстрые, ловкие. Кроме Синнера есть пара хороших итальянцев. У американцев Шелтон, восходящая звезда. Но победитель определится в борьбе, ни у кого заранее не будет никаких преимуществ. Важно будет, кто в какой форме приедет. Ну, и где-то ещё должно повезти.

На самом деле, трава не держит скорости современного тенниса. При передвижении, смене направления, выходе из удара, возвращении в исходную позицию мы регулярно видим проскальзывания и падения», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.