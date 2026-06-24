Петрова подробно объяснила тонкости игры на траве

Бывшая третья ракетка мира российская теннисистка Надежда Петрова подробно рассказала об особенностях игры на траве в преддверии старта Уимблдона-2026.

«Это необычное покрытие, совсем мало на нём проводится турниров, поэтому очень короткое время отводится, чтобы подготовиться, подстроиться, найти свою игру. Приходится кардинально менять свой стиль, играть более плоскими, мощными, плотными ударами. Очень хорошо проходит резаный, укороченный. Хорошо делать акцент на первую подачу, потому что за счёт неё можно выиграть много розыгрышей. С коротких мячей нужно стремиться вперёд к сетке. Стараться сокращать розыгрыши, играть в более атакующий теннис. Отскок на этом покрытии сильно меняется, становится стелющимся, низким. Мячик, когда сильно пробиваешь, проскальзывает. Приходится подсаживаться гораздо ниже, включаются совсем другие группы мышц. Начинает беспокоить поясница.

Также это покрытие очень травмоопасное. Сцепление не такое хорошее, как на других кортах. Если чуть начинает дождь моросить, сразу скользят ноги. Мы часто видим травмы коленей, тазобедренных суставов. Падений на траве гораздо больше. Так что нужно совсем по-другому ногами работать, включается мелкая моторика. Ты всё время подбираешься к мячу, стараешься цепляться за покрытие, чтобы ноги не разъехались. Тормозишь определённым образом. Эти все нюансы и отличают траву от других покрытий», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.