«Я им невероятно горжусь». Франсиско Серундоло — о прогрессе брата Хуан-Мануэля

21-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло высказался о победе его брата Хуан-Мануэля над четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером на «Ролан Гаррос» — 2026.

— Кажется, братья Серундоло переживают свой момент в ATP‑туре. Ваш брат обыграл Янника Синнера на «Ролан Гаррос», провёл отличный турнир. А вы только что выиграли титул на Queen’s. Какие у вас отношения с братом? Есть ли между вами соревновательный дух? Вы много поддерживаете друг друга?

— У нас отличные отношения. Мы очень поддерживаем друг друга. У нас нет соперничества или ревности. Это просто отношения любви. Всегда желаю ему всего наилучшего, и он делает то же самое.

Я очень рад тому, что он делает в этом месяце. Он играет гораздо лучше, сильно прогрессирует. Он очень увлечён игрой и тяжело работает. Победа над Янником и выход в четвёртый круг «Ролан Гаррос», а теперь и прорыв в топ‑50 — я им невероятно горжусь. То, что мы вдвоём показываем хорошие результаты и одновременно находимся в топ‑50, — фантастика, надеюсь, у нас ещё будет много таких моментов вместе, — сказал Серундоло на пресс-конференции.