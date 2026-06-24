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Щукин: Бублик может далеко пройти по сетке Уимблдона, как Коболли на «Ролан Гаррос»

Щукин: Бублик может далеко пройти по сетке Уимблдона, как Коболли на «Ролан Гаррос»
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Капитан женской сборной Казахстана по теннису Юрий Щукин оценил перспективы первой ракетки Казахстана Александра Бублика на Уимблдоне-2026.

«Не думаю, что последние турниры как-то сказываются на его форме. Саша Бублик в любом случае опасен на этом покрытии. Он умеет выходить к сетке, играть в быстрый теннис. Думаю, что все игроки не очень хотят играть с Бубликом на траве. Если Саше повезёт по сетке на Уимблдоне, он сможет достаточно далеко пройти. У него для этого есть арсенал. Это то же самое, что и история Флавио Коболли, понимаете? Никто не мог сказать, что он выйдет в финал на «Ролан Гаррос». А как всё сложилось», — сказал Щукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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