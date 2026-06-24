Вихлянцева оценила шансы Соболенко выиграть Уимблдон-2026

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о том, что последние девять лет на Уимблдоне появлялась новая чемпионка.

«Увлекательная статистика. Мне интересно, как Арина Соболенко сможет восстановиться после такого достаточно трудного грунтового сезона. Как она подготовилась? Смогла ли эмоционально это отпустить? Потому что Арина — боец. Она может [собраться] после поражений обидных, всё-таки думаю, поражения, которые были, были достаточно простыми для неё. И мне кажется, что как раз на Уимблдоне она может настроиться на все 200%, чтобы наконец-таки выиграть третий турнир «Большого шлема» в календаре. Соревнования за неделю до старта основной сетки она не играет, может восстановиться и настроиться по полной. И я бы выбрала её одной из фаворитов [турнира] в Лондоне», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.