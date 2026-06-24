Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вихлянцева оценила шансы Соболенко выиграть Уимблдон-2026

Вихлянцева оценила шансы Соболенко выиграть Уимблдон-2026
Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о том, что последние девять лет на Уимблдоне появлялась новая чемпионка.

«Увлекательная статистика. Мне интересно, как Арина Соболенко сможет восстановиться после такого достаточно трудного грунтового сезона. Как она подготовилась? Смогла ли эмоционально это отпустить? Потому что Арина — боец. Она может [собраться] после поражений обидных, всё-таки думаю, поражения, которые были, были достаточно простыми для неё. И мне кажется, что как раз на Уимблдоне она может настроиться на все 200%, чтобы наконец-таки выиграть третий турнир «Большого шлема» в календаре. Соревнования за неделю до старта основной сетки она не играет, может восстановиться и настроиться по полной. И я бы выбрала её одной из фаворитов [турнира] в Лондоне», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Материалы по теме
Ради игроков убрали камеры, новая система повторов на кортах. Чего ждать от Уимблдона-2026
Ради игроков убрали камеры, новая система повторов на кортах. Чего ждать от Уимблдона-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android