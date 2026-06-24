Макарова: трава на Уимблдоне сильно изменилась. Несколько лет назад была другая

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» (в паре и миксте) Екатерина Макарова подробно рассказала об особенностях игры на траве в преддверии старта Уимблдона-2026.

«Трава на Уимблдоне очень сильно изменилась, буквально несколько лет назад она была другая. Когда я играла там первые разы, трава была намного быстрее, отскок был более низкий и проскальзывающий. На такой траве было намного тяжелее принимать и создавать длинные розыгрыши. Сейчас травяное покрытие на Уимблдоне как-то трансформировали, возможно, подобрали другой сорт, она по-другому растёт.

Это уравнивает силы. Спортсмены, не играющие в очень быстрый и плоский теннис, на такой траве имеют больше шансов показать хорошую игру и добиться неплохих результатов. Буквально несколько лет назад некоторые игроки пропускали Уимблдон, потому что понимали, что нет шансов что-либо там показать.

Главное преимущество игры на травы — подача. Если хорошо подаёшь — это большое преимущество. Разумеется, важно и принимать, и брейковать в нужный момент. На траве всегда важна игра у сетки, хорошо играть с лёта будет большим плюсом. Игра на траве в принципе сильно отличается от других покрытий, само передвижение по корту очень отличается. Трава считается травматичным покрытием, к которому нужно быть здорово готовым и тонко чувствовать баланс», — сказала Макарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.