«Хорошая подача, но этого мало». Янчук — о шансах Медведева на Уимблдоне-2026

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук оценил перспективы российских теннисистов удачно выступить на Уимблдоне-2026.

«Ни один из них на траве не имеет особых преимуществ перед другими. Единственное — у Медведева хорошая подача, но этого мало. Он ростом 198 сантиметров, ему приходится очень непросто при передвижении на траве, смене направлений. Он как будто предрасположен к падениям. Это, к сожалению, беда для всех, но для высокорослых — тем более. Вот хард — это его идеальное покрытие. Даже грунт не совсем для Даниила, потому что не хватает ему немножко ударных скоростей.

В общем, при удачном стечении обстоятельств, каждый из наших парней может хорошо сыграть, но полуфинал — красная цена. Более вероятен четвертьфинал», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.