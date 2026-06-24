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«Хорошая подача, но этого мало». Янчук — о шансах Медведева на Уимблдоне-2026

«Хорошая подача, но этого мало». Янчук — о шансах Медведева на Уимблдоне-2026
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук оценил перспективы российских теннисистов удачно выступить на Уимблдоне-2026.

«Ни один из них на траве не имеет особых преимуществ перед другими. Единственное — у Медведева хорошая подача, но этого мало. Он ростом 198 сантиметров, ему приходится очень непросто при передвижении на траве, смене направлений. Он как будто предрасположен к падениям. Это, к сожалению, беда для всех, но для высокорослых — тем более. Вот хард — это его идеальное покрытие. Даже грунт не совсем для Даниила, потому что не хватает ему немножко ударных скоростей.

В общем, при удачном стечении обстоятельств, каждый из наших парней может хорошо сыграть, но полуфинал — красная цена. Более вероятен четвертьфинал», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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