Франсиско Серундоло рассказал, хотел бы он видеть в календаре «Мастерс» на траве

21-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло после победы на турнире ATP-500 в Лондоне рассказал, хотел ли бы он увидеть турнир серии «Мастерс» на траве.

«Честно говоря, не знаю. Я не тот, кто формирует календарь, но понимаю, что расписание очень плотное. Не так много места для новых турниров или улучшений.

Конечно, было бы здорово иметь «Мастерс» на траве, но не знаю, когда это сделать, на неделю раньше или позже, превратить какой‑то турнир в ATP-1000 — это сложно, потому что менять исторические вещи нелегко. Но, честно, у меня нет представления, что они будут делать», — сказал Серундоло на пресс-конференции.