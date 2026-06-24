Серундоло — о родителях на финале в Лондоне: во время матча не замечал, что они успели

21-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло рассказал, когда родители прилетели на турнир ATP-500 в Лондоне, чтобы поддержать его.

«Моя мама обычно путешествует много. Она старается приезжать, когда я и мой брат на одном турнире, чтобы увидеть нас одновременно, потому что мы часто вдали от дома. Мой папа раньше тоже путешествовал. Когда я родился, он перестал летать — он ненавидел самолёты и не мог с этим справиться.

В прошлом году он начал ходить на терапию и пытаться преодолеть свой страх. На прошлой неделе он сказал, что поедет на травяной сезон. Он всегда любил Лондон и траву, но никогда не приезжал. Мы с братом и сестрой говорили: «Папа, пока ты не в самолёте, мы тебе не доверяем, мы тебе не верим». Я знал, что они приземлятся в Лондоне примерно в 2:30. То есть если матч короткий, они бы не успели на турнир, но если матч длинный — возможно, они бы прибыли.

Я увидел их, когда пошёл праздновать с командой в уголке. Во время матча не замечал, что они успели. Спрошу у них, когда приедут, в последнем сете или за пару геймов до конца, потому что я их не приметил», — сказал Серундоло на пресс-конференции.