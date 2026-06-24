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Турнир ATP-500, Истбурн, расписание матчей на 24 июня, 2026

Турнир ATP-250, Истбурн: расписание матчей на 24 июня
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Сегодня, 24 июня, на травяных кортах в Истбурне, Великобритания, продолжаются матчи турнира категории ATP-250. В рамках игрового дня пройдут встречи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на среду.

Теннис. Турнир ATP-250, Истбурн, 2026 год. Расписание матчей на 23 июня, мск:

  • 13:00. Тоби Самуэль (Великобритания) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина);
  • 14:30. Артур Фери (Великобритания) — Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина);
  • 16:00. Уго Умбер (Франция) — Дженсон Бруксби (США);
  • 16:30. Тейлор Фриц (США) — Ян Хоински (Великобритания);
  • 17:30. Габриэль Диалло (Канада) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина);
  • 18:00. Джек Дрейпер (Великобритания) — Джек Пиннингтон-Джонс (Великобритания).
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