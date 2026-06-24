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Турнир WTA-500, Бад-Хомбург: расписание матчей на 24 июня

Турнир WTA-500, Бад-Хомбург: расписание матчей на 24 июня
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Сегодня, 24 июня, на травяных кортах Бад-Хомбурга продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на среду.

Теннис. Турнир WTA-500, Бад-Хомбург. Расписание матчей на 24 июня:

  • 12:00. Екатерина Александрова (Россия) – Мирра Андреева (Россия);
  • 13:30. Чжэн Циньвэнь (Китай) – Клара Таусон (Дания);
  • 13:30. Анна Калинская (Россия) – Елена-Габриэла Русе (Румыния);
  • 16:30. Ига Швёнтек (Польша) – Эмма Наварро (США);
  • 18:00. Каролина Мухова (Чехия) – Ирина Бегу (Румыния).

Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула.

Сетка турнира в Бад-Хомбурге
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