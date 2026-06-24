Сегодня, 24 июня, на травяных кортах Бад-Хомбурга продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на среду.

Теннис. Турнир WTA-500, Бад-Хомбург. Расписание матчей на 24 июня:

12:00. Екатерина Александрова (Россия) – Мирра Андреева (Россия);

13:30. Чжэн Циньвэнь (Китай) – Клара Таусон (Дания);

13:30. Анна Калинская (Россия) – Елена-Габриэла Русе (Румыния);

16:30. Ига Швёнтек (Польша) – Эмма Наварро (США);

18:00. Каролина Мухова (Чехия) – Ирина Бегу (Румыния).

Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула.