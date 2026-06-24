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Турнир WTA-250, Истбурн: расписание матчей на 24 июня

Турнир WTA-250, Истбурн: расписание матчей на 24 июня
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Сегодня, 24 июня, на травяных кортах Истбурна, Великобритания, продолжится турнир категории WTA-250. В рамках игрового дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на среду.

Теннис. Турнир WTA-250, Истбурн. Расписание матчей на 24 июня:

13:00. Татьяна Мария (Германия) – Анастасия Захарова (Россия);
13:00. Джессика Бузас Манейро (Испания) – Мэдисон Киз (США);
14:30. Тереза Валентова (Чехия) – Айла Томлянович (Австралия);
14:30. Маккартни Кесслер (США) – Ангелина Калинина (Украина);
14:30. Елена Остапенко (Латвия) – Панна Удварди (Венгрия);
16:00. Кэти Макнелли (США) – Эмилиана Аранго (Колумбия);
16:30. Зейнеп Сёнмез (Турция) – Сара Бейлек (Чехия);
18:00. Петра Марчинко (Хорватия) – Кимберли Биррелл (Австралия).

Сетка турнира в Истбурне (ж)
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