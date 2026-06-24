Щукин оценил шансы Рыбакиной на Уимблдоне-2026

Капитан женской сборной Казахстана по теннису Юрий Щукин оценил шансы второй ракетки мира Елены Рыбакиной на Уимблдоне 2026 года.

«Такие игроки, как Лена Рыбакина, в любом случае оказываются фаворитами всех «Больших шлемов». Она вторая в мире. То, что она проигрывает какие-то матчи на предварительных турнирах, ничего плохого о её форме не говорит. К тому же у Лены есть опыт победы на Уимблдоне. Думаю, она себя чувствует очень уверенно. К тому же таких игроков, как Рыбакина, Соболенко, Швёнтек, очень трудно обыграть в первых кругах», – сказал Щукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.