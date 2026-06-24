Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Щукин оценил шансы Рыбакиной на Уимблдоне-2026

Щукин оценил шансы Рыбакиной на Уимблдоне-2026
Комментарии

Капитан женской сборной Казахстана по теннису Юрий Щукин оценил шансы второй ракетки мира Елены Рыбакиной на Уимблдоне 2026 года.

«Такие игроки, как Лена Рыбакина, в любом случае оказываются фаворитами всех «Больших шлемов». Она вторая в мире. То, что она проигрывает какие-то матчи на предварительных турнирах, ничего плохого о её форме не говорит. К тому же у Лены есть опыт победы на Уимблдоне. Думаю, она себя чувствует очень уверенно. К тому же таких игроков, как Рыбакина, Соболенко, Швёнтек, очень трудно обыграть в первых кругах», – сказал Щукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Материалы по теме
Медведев повторит свой рекорд, а Мирре не дадут забрать титул? Чего ожидать от Уимблдона
Эксклюзив
Медведев повторит свой рекорд, а Мирре не дадут забрать титул? Чего ожидать от Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android