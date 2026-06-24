Александрова — Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча турнира в Бад-Хомбурге

Сегодня, 24 июня, на травяных кортах Бад-Хомбурга продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня за выход в четвертьфинал сразятся 19-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова и её соотечественница Мирра Андреева, занимающая в мировом рейтинге пятое место.

Начало встречи запланировано на 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Андреевой и Александровой.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Александровой. Она обыграла Андрееву на грунте во втором круге Штутгарта-2025 — 6:3, 6:2.

Действующая чемпионка турнира в Бад-Хомбурге — американка Джессика Пегула.