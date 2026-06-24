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Александрова — Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча турнира в Бад-Хомбурге

Александрова — Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча турнира в Бад-Хомбурге
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Сегодня, 24 июня, на травяных кортах Бад-Хомбурга продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня за выход в четвертьфинал сразятся 19-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова и её соотечественница Мирра Андреева, занимающая в мировом рейтинге пятое место.

Бад-Хомбург. 2-й круг
24 июня 2026, среда. 12:00 МСК
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Начало встречи запланировано на 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Андреевой и Александровой.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Александровой. Она обыграла Андрееву на грунте во втором круге Штутгарта-2025 — 6:3, 6:2.

Действующая чемпионка турнира в Бад-Хомбурге — американка Джессика Пегула.

Сетка турнира в Бад-Хомбурге
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