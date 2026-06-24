Вихлянцева прокомментировала возвращение в теннис легендарной Серены Уильямс

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала возвращение 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс в спорт.

«Смотрю с восхищением на возвращение Серены Уильямс, на её чистую технику, удары. Хоть пока мы и видим её только в парных турнирах, но хочется верить, что организаторы [Уимблдона] дадут последнюю уайлд-кард (позднее Уильямс действительно получила уайлд-кард на одиночный разряд на Уимблдоне. — Прим. «Чемпионата»). Либо если не увидим её в одиночке в Лондоне, всё-таки она не так готова физически и эмоционально, мне кажется, на US Open она как раз порадует зрителей — и в Америке сыграет одиночку. Она боец и не будет терпеть поражения, поэтому в одиночку вернётся, только когда будет на 100% готова и настроена.

В паре, конечно, тоже хочется увидеть её с Винус Уильямс. Жалко, что с Викторией Мбоко [в Лондоне] не получилось продолжить турнир из-за травмы Виктории. Это очень хороший был дуэт. Серена была как наставник, Виктории точно это было полезно. Всё равно, когда играете пару, ты можешь что-то услышать от более опытной теннисистки.

Мой расклад: Серена сыграет в одиночке если не в Лондоне, то на US Open. Думаю, там будет и пара, и микст. Если в этом году будет такой же формат, как и в прошлом, она точно сыграет, это будет превосходно», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.