Алину Корнееву поздравили с днём рождения в ходе квалификации Уимблдона

Организаторы квалификационного этапа Уимблдона-2026 поздравили 94-ю ракетку мира российскую теннисистку Алину Корнееву с 19-летием. День рождения у неё был во вторник, 23 июня. Видео поздравления, на котором теннисистке дарят торт, спортсменка опубликовала у себя на странице в соцсети.

«Это было прекрасно. Спасибо, Уимблдон», – подписала видео с поздравлением Корнеева, отметив аккаунт турнира.

Алина с победы стартовала на отборочном этапе турнира в Лондоне, обыграв свою соотечественницу Александру Шубладзе (2:6, 7:6 (7:2), 6:3). Во втором круге она сразится с испанкой Андреей Ласаро Гарсией (140-я ракетка мира).