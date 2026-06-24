Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пивоварова: не сказала бы, что у Джоковича большие шансы выиграть ТБШ

Пивоварова: не сказала бы, что у Джоковича большие шансы выиграть ТБШ
Комментарии

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила шансы сербского теннисиста Новака Джоковича выиграть 25-й турнир «Большого шлема».

«Не сказала бы, что у Джоковича есть большие шансы на победы на ТБШ. Но если допустить, что они есть, максимальный шанс — это Уимблдон, с учётом того, что он хорошо пройдёт по сетке. То есть, если ему не будут попадаться сильные игроки, как это случилось на «Ролан Гаррос». Важно не расходовать лишние силы и энергию. Лёгкий проход по сетке позволит сохранить силы для борьбы за титул, но должно очень сильно повезти. Повторюсь, если Джокович и выиграет ТБШ, это будет Уимблдон», – сказала Пивоварова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Материалы по теме
Медведев повторит свой рекорд, а Мирре не дадут забрать титул? Чего ожидать от Уимблдона
Эксклюзив
Медведев повторит свой рекорд, а Мирре не дадут забрать титул? Чего ожидать от Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android