Пивоварова: не сказала бы, что у Джоковича большие шансы выиграть ТБШ

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила шансы сербского теннисиста Новака Джоковича выиграть 25-й турнир «Большого шлема».

«Не сказала бы, что у Джоковича есть большие шансы на победы на ТБШ. Но если допустить, что они есть, максимальный шанс — это Уимблдон, с учётом того, что он хорошо пройдёт по сетке. То есть, если ему не будут попадаться сильные игроки, как это случилось на «Ролан Гаррос». Важно не расходовать лишние силы и энергию. Лёгкий проход по сетке позволит сохранить силы для борьбы за титул, но должно очень сильно повезти. Повторюсь, если Джокович и выиграет ТБШ, это будет Уимблдон», – сказала Пивоварова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.